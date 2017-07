Ekstraferje letta det store trykket

Det har vore like mykje trafikk i dag som i går på ferjesambandet Anda–Lote. Men den ekstra ferja har gjort at ventetida på ferjekaiene er minimale, seier styrmann, Ivar Rusten på «MF Årdal». Frå klokka 12 i dag har to ferjer gått i skytteltrafikk med avgangar kvart kvarter frå begge sider. Mange fleire må ta denne vegen, etter flaumen i Utvik tok med seg vegar og bruer i går.