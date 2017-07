Ekstraferje i ein månad

Sambandet Anda-Lote kjem til å bli trafikkert av to ferjer iallfall i ein månad. Samferdslesjef Dina Lefdal i fylkeskommunen seier at den verste turisttrafikken må vere over før dei går tilbake til ei ferje. Ein månad med ekstraferja «Sognefjord» kostar fylkeskommunen fire millionar kroner.