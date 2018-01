Ekspert fryktar skrantesjuke kan spreie seg til menneske

Professor i mikrobiologi ved Colorado State University er bekymra for at mutasjonar kan føre til såkalla zoonose, at ein dyresjukdom spreier seg til menneske, ifølgje Nationen.

– Eg trur det store spørsmålet om skrantesjuke til sjuande og sist handlar om zoonose-potensialet. Står vi overfor ein ny kugalskapsaugneblink, spør Mark Zabel, som er ein av dei leiande ekspertane på skrantesjuke.

Norsk gåte

Etter at ein smittsam variant av skrantesjuke vart oppdaga i villreinområdet Nordfjella, har norske styresmakter sett inn store ressursar for å hindre spreiing av den dødelege dyresjukdommen. All villrein i området skal innan sommaren vere utrydda – totalt 2.200 dyr.

Tidlegare er sjukdommen berre blitt påvist i USA, Sør-Korea og Canada, og forskarane klør seg i hovudet over at den no har dukka opp i det norske høgfjellet. Tidlegare spreiing har nemleg blitt forklart med import av dyr eller annan kontakt mellom dyra.

Forskinga på skrantesjuke viser at sjukdommen er under utvikling, og mykje tyder på at den i prinsippet kan oppstå spontant. Dersom utbrotet i Noreg ikkje har spreidd seg frå USA, vil dette kunne bekrefte denne teorien.

Fakta om skrantesyke og nedslaktingen av rein i Nordfjella Foto: Aleksander Åsnes / NRK Ekspandér faktaboks * Skrantesyken, eller CWD (Chronic Wasting Disease), er en prionsykdom som i flere tiår har vært kjent hos ulike hjortedyr i Nord-Amerika. Den er 100 prosent dødelig. * En smittsom variant av sykdommen er påvist hos sju villrein i Nordfjella i Norge. I tillegg er andre varianter av skrantesyke påvist hos tre elger og én hjort i andre deler av landet. Dette er første gang sykdommen er påvist i Europa. * Det er ikke rapportert tilfeller av overføring av CWD til husdyr. * Sykdommen skyldes en unormal form av et protein som kalles prionprotein. Den smitter trolig til andre dyr gjennom kontakt med kroppsvæsker. * Hjernevevet får et karakteristisk svampaktig utseende. Sykdommen gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og død. * Mattilsynet gikk 19. april inn for å avlive hele villreinstammen på rundt 2.200 dyr i Nordfjella, der sykdommen er påvist, for å hindre smitte. 8. mai ga landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) sin tilslutning til anbefalingen. Dyrene i Nordfjella utgjør ti prosent av den norske villreinstammen. * Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 26 millioner kroner til nedslakting av villreinstammen. Totalt vil prosjektet koste rundt 100 millioner kroner over flere år. * Hele stammen skal være borte innen 1. mai neste år. Etter fem år skal stammen bygges opp igjen med friske dyr. * Nordfjella, eller Skarvheimen, er høyfjellsområdene mellom Jotunheimen og Hardangervidda i Oppland (Vang), Buskerud (Hemsedal, Ål og Hol), Hordaland (Ulvik) og Sogn og Fjordane (Aurland og Lærdal). * I løpet av den ordinære jakten ble det felt 700 villrein i Nordfjella. Dermed gjenstår det om lag 1.500 dyr som skal tas ut under den statlige jakten. * Den statlige jakten startet 7. november. 30 personer er ansatt av Statens naturoppsyn og skal jobbe på skift med nedslaktingen. De døde dyrene fraktes ut med helikopter. (Kilde: Veterinærinstituttet, SNL, Statens naturoppsyn, NTB)

– Spørsmål om tid

Skrantesjuke er ein såkalla prionsjukdom, som kjem av feildanna protein i hjernen, ofte kalla prion. Den mest kjente prionsjukdommen er kugalskap, som vart ein trussel då den begynte å spreie seg til menneske.

Forsking gjort av Zabels kollegaer, har vist at skrantesjuke-prion kan kopiere menneskelege prionprotein.

– Dersom vi går ut frå at skrantesjuke er ein relativt ny prionsjukdom, tyder desse dataa på at skrantesjukepriona berre så vidt har begynt å utvikle seg. Då er utviklinga av skrantesjukeprion som kan smitte menneske, berre eit spørsmål om tid, seier Zabel til Nationen.

Forbod mot luktestoff

Men det finst andre moglege forklaringar på korleis skrantesjuke har komme til Noreg. Fleire har tidlegare peikt på at den kan ha spreidd seg gjennom importerte luktestoff frå hjortedyr. Luktestoffa blir brukte av jegerar for å lokke fram dyr under jakt.

Tidlegare i haust skjerpa Mattilsynet reglane, og forbaud produksjon, sal eller bruk av naturlege luktestoff frå hjortedyr i Noreg og enkelte område i Sverige og Finland.

Norske helsemyndigheiter har så langt understreka at det ikkje er rapportert om smitte til menneske av skrantesjuke hos hjortedyr.