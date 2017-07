Eitt sekund frå ny dødsulukke

I går køyrde ein bil av vegen ved Ljøsne i Lærdal. Ingen vart skadd i ulukka, men lensmann i Årdal, Magne Knudsen, fortel at det var på hengande håret.

– Føraren sovna bak rattet og kryssa midtlinja. Bilen passerte eit vogntog med 20 meters avstand, det vil seie berre eitt sekund frå ein dødsulukke, seier han.

Om bord i bilen var det tre utanlandske passasjerar, i tillegg til føraren. Føraren fekk inndrege førarkortet på staden og fekk køyreforbod i Norge.

Andre trafikantar skal før ulukka, ha reagert på bilen sin køyring og meldt frå til politiet om at bilen køyrde «vinglete».

To ulukker på kort tid

Sundag ettermiddag var det to trafikkulukker i Lærdal, med kort tids mellomrom. Knutsen fortel at begge desse og dreidde seg om kryssing av midtlinja.

SUNDAG: Ti personar var involvert i trafikkulukka ved Ljøsne, sundag føremiddag. Foto: JAN CHRISTIAN JERVING / NRK

– I den første ulukka var det ein bil som låg for langt til venstre i ein sving, den var borti ein møtande bil og låg på tett for bilen framfor, seier lensmannen.

Tre bilar var involvert i ulukka og til saman ti personar. Tre av dei vart sendt til sjukehus med lettare skadar.

Billukka i Lærdalstunnelen, der ei kvinne omkom, er framleis under etterforsking. Her har bilen kome over i feil køyrefelt og treft ein buss.

Klar oppfordring frå lensmannen

Lensmannen har ei klar oppfordring til dei mange trafikantane som er ute på vegen i sommar.

– Ta det med ro, ha god avstand til dei som køyrer framfor, unngå mobilbruk og ha fokus på vegen. Det er mykje trafikk langs E16 i sommar. Skal du nyte naturen må du stoppe og sjå på den, ikkje sjå på den mens du køyrer, seier Knudsen.