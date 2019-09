Einemo med motsøksmål

Johannes Einemo, som er under etterforsking av politiet for ein påstått valdshending i Lærdal i sommar, har vald å gå til motsøksmål for falske skuldingar. – Min klient har meldt fornærma for falsk politimelding, og tap av store summar, seier advokat Lous Anda til Porten.no.