Ein person kritisk skadd i frontkollisjon

OPPDATERT 16.35: Vegen er no opna att, men det vil bli manuell dirigering medan ulykkesgruppa gjer sine undersøkingar i kveld. Nøyakting når dette skjer er ikkje bestemt.

– Det har vore ei møteulukke med ein personbil og ein bubil. Desse har kollidert front mot front i ein liten svak sving, seier innsatsleiar Kjell Bolsø.

KRITISK SKADD: Ein person er frakta med luftambulans og er kritisk skadd, seier innsatsleiar Kjell Bolsø. Foto: SOLVEIG SVARSTAD / NRK

Ei kvinne og to menn er involvert i ulukka. Føraren av personbil var åleine i bilen og er kritisk skadd. Han frakta med luftambulanse til Førde sentralsjukehus. Ei kvinne og ein mann, begge i 60-åra, som sat i bubilen er frakta med ambulanse og er lettare skadd.

Ulukka skjedde kring 1,5 kilometer aust for Storebru på riksveg 5 mellom Florø og Førde. Politiet fekk inn meldinga litt over kl. 12.30.

– Det ikkje mistanke om noko rus. No skal vi hente inn opplysningar frå vitne, observasjonar og gjere oppmåling. Vi får truleg bistand frå trafikktryggleiksgruppa, seier Bolsø.

MØTEULUKKE: Ein personbil og ein bubil har kollidert front mot front på riksveg 5. Foto: SOLVEIG SVARSTAD / NRK

Lange køar på staden

NRK sin reporter på staden kunne fortelle om lange køar. Ulukka gjorde at vegen var stengd ein times tid. Politiet melder på twitter om at vegen no er open att.

