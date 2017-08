Ein legofigur for kvart barn som lever under fattigdomsgrensa

I Sogn og Fjordane lever 1576 barn i familiar med vedvarande låg inntekt. På landsbasis er talet kring 100 000. Under valkampopninga til SV i Førde sette partiet fokus på dette med å representere kvart barn i form av ein legofigur.

– Dei fleste lever i familiar med mange barn eller har forelder som er aleineforsørgar. Det er lite pengar i hushaldninga og det er over tid, seier Vibeke Johnsen (SV).

SV ønskjer å auke barnetrygda for alle i landet.

– Vi vil auke barnetrygda kraftig slik at desse barna kan få hjelp og eit betre liv medan dei er barn, seier Johnsen.

Lever under EU si fattigdomsgrense

HØGT PÅ STATISTIKKEN: Sogn og Fjordane ligg i rette enden av statistikken og under gjennomsnittet for landet. Men utviklinga dei siste 10 åra er negativ og det er trasig, seier Frode Henden, pressekontakt i NAV. Foto: Presse

– Det har vore ei negativ utvikling dei siste 10 åra. Både i fylket vårt og i resten av landet, fortel Frode Henden i NAV.

Han fortel at nesten kvart tiande barn i alderen 0 til 17 år lever under fattigdomsgrensa i Sogn og Fjordane.

– Det er ei trasig utvikling. Rogaland, Sør-Trøndelag og Akershus er hakket betre enn oss, medan Oslo tronar aleine på botnen av statistikken, fortel han.

– Vi finn mykje fattigdom blant våre nye landsmenn og einslege forsørgarar. Oslo er på botnen av statistikken fordi dei har størst grad av innflyttarar, mange er frå den 3. verda, fortel Henden.

Han forklarar at fattigdomsproblematikken heng saman med arbeid, og dei har svakare tilknyting til arbeidsmarknaden.

HÅP: Vibeke Johnsen (SV) har ikkje plass til å stille ut legofigurar som representerer alle dei rundt 100 000 fattige barna på landsbasis. Men alle dei 1576 barna i fylket er representert. Foto: Stein Aase / NRK

Vil omfordele frå storsamfunnet

Vibeke Johnsen opplever at mange er nysgjerrige på legofigurane.

– Vi ønskjer å omfordele frå storsamfunnet til alle som har barn. Små og middels inntekter bør får skattelette. Vi ønskjer å auke barnetrygda til dei som har tre eller fleire barn, òg til dei som er aleineforsørgarar. Det er ein ubyråkratisk og den mest effektive løysinga for dei barna som treng det mest, seier Vibeke Johnsen (SV).

– Kvar vil de hente pengane frå?

– Omfordeling med meir skatt på formue, arv og bustad. Ikkje den bustaden du bur i, men den du tener pengar på. Mindre skattelette til dei aller rikaste i landet og sørge for å bruke goda i fellesskapet på gode velferdsordningar for oss alle, seier Vibeke Johnsen.

Dårlegaste val sidan 70-talet

I 2013 gjorde SV det dårlegaste valet sidan 1977. No jobbar partiet aktivt med å vere synlege, både i sosiale medium, på stand og gjennom media.

– Vi må vere aktive på alle område og eg har lyst til å representere Sogn og Fjordane på Stortinget for å gjere ein jobb for Førdefjorden, dei 1576 barna og for ei betre fordeling både nasjonalt og internasjonalt, seier Vibeke Johnsen.