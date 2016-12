Eid vedtok å forhandle med Selje

Formannskapet i Eid har vedtatt at dei vil forhandle med Selje kommune om ei samanslåing, og no venter dei på eit vedtak i Selje. Dei to kommunane har ikkje felles grense, men Vågsøy kommune ligg mellom dei to kommunane. Eid-ordførar Alfred Bjørlo seier til NRK at dei vil invitere Vågsøy med i samtalane.