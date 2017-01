Eid seier ja til intensjonsavtale

Eit fleirtal på sju mot to i Eid formannskap gjekk i går inn for å seie ja til intensjonsavtalen om samanslåing med Selje. Mindretalet var dei to representantane til Senterpartiet. Dei varsla at dei er i tenkeboksen og vil vurdere saka fram mot kommunestyremøtet neste torsdag.