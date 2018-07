Eid får minoritetsrådgjevar

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har oppretta ei stilling som minoritetsrådgjevar ved Eid vidaregåande skule. Stillinga er ei av fire på Vestlandet og den einaste i Sogn og Fjordane. Minoritetsrådgjevarane skal arbeide førebyggjande mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting. – Eg er svært glad for at IMDI har merka seg det gode arbeidet Eid og Nordfjord gjer innanfor busetjing og integrering av unge flyktningar, og no lokaliserer ei ny stilling hit, seier Alfred Bjørlo, ordførar (V).