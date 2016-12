Eid bryt ut av Nordfjord Havn

– Vi er med i mange interkommunale samarbeid, men med Nordfjord Havn har vi no vore nøydde til å sette ei grense, seier Alfred Bjørlo, som er ordførar i Eid.

Nordfjord Havn er eit interkommunalt selskap som har samla hamnetenestene for Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen og Stryn.

– Vi har i mange år følt at det er eit selskap som ikkje har vore interessert i å vere med på utvikle oss på line med dei andre kommunane, seier Bjørlo.

Samrøystes

Berre timar etter at Eid sa ja til å lage ein ny storkommune med Selje og eventuelt Vågsøy, braut dei ut av samarbeid med desse og andre nordfjordkommunar. Eit samrøystes kommunestyre i Eid har nemleg gått inn for å melde seg ut av Nordfjord Havn.

KJENNER SEG MOTARBEID: Alfred Bjørlo (V) er ordførar i Eid. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Dei seinare åra har vi opplevd at selskapet direkte har motarbeid å få til aktivitet på hamneområdet i Eid. Vi har i lang tid prøvd å få til eit samarbeid, men vi meiner selskapet er så uprofesjonelt styrt og leia at alle politiske parti i Eid har kome til at dette ikkje går lenger.

Opprydding

Styreleiar i Nordfjord Havn, Elisabeth Elliott, seier at ho heilt sidan ho tok over som styreleiar i februar har jobba for å få ryddige avgjerdsprosessar i selskapet.

– Eg vil sjølvsagt lytte til kritikken frå Eid, og ta det med meg vidare i arbeidet med å få til gode avgjerdsprosessar, seier Elliott.

– Kvifor har det vore så vanskeleg å kome Eid i møte i denne saka?

– Vi har forsøkt å jobbe med Eid og sjå på ulike løysingar. Men eit grunnleggande utgangspunkt for styret har vore at vi skulle ha på plass ein cruisestrategi. I den strategien er ikkje vi samanfallande med det ønske Eid har om få etablert ein såkalla Seawalk no. Men vi ynskjer å få etablert to cruisehamner i Nordfjord, seier Elliot.

Samarbeid med Bremanger

Når Eid no bryt ut av samarbeidet dei har gjennom Nordfjord Havn, er målet å få seg ein ny samarbeidspartnar.

– Det vi no har planar om er å inngå eit samarbeid med Bremanger, som og er ein nabokommune til Eid, og som og har eit velfungerande hamneselskap.

– De har akkurat inngått ein intensjonsavtale om kommunesamanslåing med blant anna Selje der de skriv at de ynskjer å samarbeide om å utvikle kysten, kva signal trur det sender når de like etterpå melder dykk ut av det interkommunale hamnesamarbeidet?

– Selje er godt kjent med det vedtaket vi har gjort, og vi har sagt at vårt fremste ynskje er å vere med å utvikle hamneaktivitetar ved kysten, men vi må ha eit samarbeid der vi unner kvarandre vel. Selje er godt orientert om vedtaket vi har gjort i dag, og det kjem ikkje til å vere noko hindring for det samarbeidet, seier Bjørlo.