E39 framleis stengd i Masfjorden

Klokka 10 i dag vert det gjort ei ny vurdering av når E39 i Masfjorden kan opnast for trafikk igjen, melder Vegvesenet. Steinras i Matre stengde i går både E39 og fylkesveg 383. Det er omkøyring for personbilar via sambandet Masfjordnes–Duesund.