Dyrka cannabis i fred og ro i to år, så banka politiet på døra

No må ein sunnfjording i 40-åra gjennomføre 205 timar samfunnsstraff i løpet av sju månader for å gjere opp for seg.

Tekne på fersken

Det var i slutten av februar 2015 at fem polititenestemenn aksjonerte målretta mot eit hus i Gloppen . I bustaden fann politiet ein velutstyrt plantasje, med lysarmatur, vifter og anna utstyr for å gi plantane passeleg fukt og varme.

Tre menn vart pågripne.

– Vi fann veldyrka og velvaksne cannabisplantar, fortalde dåverande lensmann, Nils Ove Roset, til NRK.

2,5 kilo på to år

Politiet meiner at plantasjen gav kring 2,5 kilo marihuana frå februar 2013 til februar 2015. Sunnfjordingen, som no må gjennomføre samfunnsstraff, er dømd for å ha medverka til dette.

Han vart også dømd for å ha dyrka fram, eller medverka til det, 17 cannabisplantar som ville gjeve kring 510 gram marihuana. Månaden før pågripinga fann politiet 50 gram hasj hos mannen.

Sunnfjordingen tilstod forholdet, også då han nyleg møtte i Sogn og Fjordane tingrett.

Fire avlingar

Retten fann det utvilsamt at mannen skaffa til vege teknisk utstyr og cannabisfrø som han selde vidare til ein annan person. Han hjelpte også vedkommande med å sette opp og drive cannabisplantasjen.

Plantasjen gav minst fire avlingar. Tiltalte meinte i rettsmøtet at dei første avlingane var mindre enn dei siste og at to kilo marihuana var meir rett enn 2,5 kilo.

Omsette ikkje

Retten la vekt på at mannen, som tidlegare er straffa for tilsvarande forhold, medverka til ein omfattande produksjon av det ulovlege stoffet og at spreiingsfaren var vesentleg.

Mannen stadfesta dette ved å innrømme at folk som var innom huset brukte av det. Retten fann det derimot ikkje bevist at det føregjekk sal eller anna form for omsetnad.

Utgangspunktet for straffutmålinga er fengsel i eitt år og seks månader. Sjølv om tilståinga ikkje var avgjerande for oppklaring av saka, fekk mannen to månader tilståingsrabatt.

Brot på menneskerettslova

Mannen fekk også sju månader rabatt for den lange liggetida saka har hatt hos politiet. Retten presiserer at ei liggetid på 23 månader er eit vesentleg brot på sikta sine rettar etter menneskerettslova artikkel seks, om «offentleg rettargang innen rimeleg tid».

Retten fann at mannen er i ein potensiell rehabiliteringssituasjon og at ei lengre vilkårslaus fengselsstraff kunne øydeleggje mannen si positive utvikling.

Dermed landa retten på samfunnsstraff.