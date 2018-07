Dyr nattmat

Nattmaten vart dyr for sunnfjordingen i 40-åra som i fjor brøyta seg gjennom matkøen ved ein bensinstasjon. Mannen dytta vekk og beordra køståarane til å flytte seg. Natta i førevegen vart mannen også teken for å urinere. No har mannen godteke ei bot på 10.000 kroner for ordensuro.