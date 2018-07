Dynkar terrenget i brannområde

Brannhelikopteret jobbar framleis i området ved Handklefjellet i Aurland, der det tidlegare i dag byrja brenne i terrenget. Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen seier brannen er sløkt, men at det no blir jobba med å dynke området med vatn. – Dette gjer vi for å vere på den sikre sida.