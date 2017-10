Dumpa slakteavfall i søppelspann

For tredje gang i haust er det dumpa beingrinder sitt i bosspann på fylkesveg 651 i Stigedalen. – Dette er IKKJE rette plassen å kvitte seg med slikt avfall. Her må jegerane ta ansvar og finne andre løysningar, skriv Vest politidistrikt i Sogn og Fjordane på Twitter. Dei minner om at bosspanna er tiltenkt rasteplassane langs vegen.