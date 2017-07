Droppar Florø lufthamn

Misnøye med rutetilbodet og kansellering av ruter gjer at mange no sluttar å bruke Florø lufthamn, skriv Firdaposten. Marius Strømmen frå Rugsund jobbar på ein brønnbåt. Han seier til avisa at han heller reiser til Ålesund og tek fly frå Vigra. Tilbodet til Widerøe i Florø er dyrt, dårleg og ustabilt, seier han.