Droppar beredskapshus

Planane om å byggje eit beredskapshus i Fjaler er lagt på is, skriv Firda. Politi, brannvesen, ambulanse og sivilforsvar skulle inn i bygget. Men no har både politiet og Helse Førde trekt seg ut av planane. Kommunen har no hyra inn advokat for å sjå på saka.