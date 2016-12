Drikkevatnet i Luster er forureina

Drikkevatnet knytt til Dale vassverk i bygda Luster er forureina etter lekkasjen i ein møkkakjellar i går kveld. Det opplyser leiar for teknisk drift i Luster kommune, Terje Arild Kveane.

Alle abonnentane som er knytt til vassverket for Dale sentrum må no koke vatnet sitt. Dette gjeld folk som mellom anna bur i Bringebakkane byggefelt, Luster omsorgssenter, inn mot Solstrand og ut mot Døsen. Luster omsorgssenter vil få køyrt til seg ein tank med reint vatn.