Drapssikta mann varetektsfengsla i fire veker

Det har Sogn og Fjordane tingrett bestemt. 27-åringen får også brev- og besøksforbod for heile perioden, stadfestar politiadvokat Eli Valheim overfor NRK.

Den sikta møtte ikkje til fengslingsmøtet, som gjekk for lukka dører. Mannen har heller ikkje blitt avhøyrt enno, og politiet kjem ikkje til å forsøke å gjere avhøyr av han sundag.

– Nei. Han vil bli avhøyrt så fort som mogleg. Men me har fått beskjed om at helsetilstanden hans ikkje tillèt at me avhøyrer han i dag, seier Valheim.

Politiet vil prøve å få gjennomført avhøyr av mannen i morgon. Forsvararen har tidlegare sagt til NRK at den sikta har det svært vanskeleg.

Truleg ikkje fleire personar involverte

Fredag kveld fekk politiet melding om ei hending i ei leilegheit i Florø. Den 51 år gamle kvinna fekk livreddande førstehjelp, men klokka 20.30 blei ho stadfesta død. Den sikta mannen blei teken av politiet i ein væpna aksjon i den same leilegheita.

Politiet har danna seg eit større bilde av det som skjedde.

– Men framleis er det mykje som er ubesvart. Men me kan seie at vi er ganske sikre på fleire ikkje har vore involverte, seier Valheim.

Etterforskinga held fram også sundag. Politiet avhøyrer vitne, og gjer tekniske undersøkingar. Den avdøde blir også obdusert i dag. Fleire undersøkingar kjem til å bli gjort på åstaden i løpet av veka som kjem.

Var på besøk

Den døde kvinna var på besøk hjå mannen i Florø, og ho budde ikkje i Noreg. Begge er utanlandske statsborgarar.

– Dei kjenner kvarandre, men er ikkje i slekt, har Arne Lutro i politiet sagt til NRK tidlegare.

Politiet har ikkje villa uttale seg om motiv for drapet.