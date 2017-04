Drama då to menn fall i sjøen ved Bryggja

Dei to mennene var 50 til 100 meter frå land, og den eldste på over 80 år greidde ikkje å kome seg opp att i båten.

Med éi åre og med mykje vatn i båten, padla den yngste til land.

Dramaet fann stad ved Bryggja i Vågsøy kommune i Nordfjord i 19-tida laurdag.

Trekke garn

Dei to eldre karane var ute for å trekkje garn då båten dei sat i kantra under sjølve garntrekkinga, ifølge politiet.

Begge karane enda i sjøen. Medan dei låg i vatnet, klarte dei å få båten på rett kjøl att. Den eine av dei to karane, den yngste, klarte deretter å kome seg opp att i båten. Men det greidde ikkje den eldste.

Operasjonsleiar Magne Faleide hjå politiet seier båten var halvfull av vatn og at den eine åra var vekke.

– Medan mannen over 80 hang over ripa, greidde den yngste å padle inn til land, seier Faleide.

Til legevakta

Politiet fekk melding via AMK.

– Dei to er sendt til legevakta på Eid. Dei var nedkjølte. Den yngste går det greitt med, mens han som låg lengst i vatnet er meir nedkjølt. Vi veit ikkje meir om tilstanden hans no, sa Magne Faleide hjå politiet.

Det var publikum som melde frå til AMK.