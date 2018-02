Dømd til fengsel for drapstrugsel

Ein sunnfjording i 50-åra er i tingretten dømd til fengsel i 30 dagar for vald og truslar mot si dåverande kone. Begge var rusa då mannen for to år sidan skubba, tok kvelartak, sparka og trua med å drepe kvinna. Mannen, som ikkje erkjende straffskuld, må også betale kvinna 20.000 kroner i erstatning.