Dømd i retten

Ei kvinne i 40-åra erkjende straffskuld då rettssaka etter NRK-ulukka i Bygstad i 2015 starta i dag. Fotograf Heidi Lise Bakke (52) omkom då bilen byrja å rulle og så velta. Kvinna blei dømd til betinga fengsel i 18 dagar med ei prøvetid på to år og ei bot på 10.000 kroner. – Eg må ta ansvar for at eg ikkje har dratt handbrekket godt nok opp, sa kvinna i retten, ifølgje bt.no