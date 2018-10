Dømd for vald for kvinne

Ein tidlegare ustraffa sunnfjording må betale den tidlegare sambuaren sin over 20.000 kroner i erstatning. Mannen vart i Sogn og Fjordane tingrett dømd for å ha slått, og påført kvinna varige ryggplager, for to og eit halv år sidan. Sunnfjordingen i 20-åra tilstod forholdet. Retten såg det som formildande at også kvinna slo i forkant av valden. Mannen må også betale 5.000 kroner i bot, men får fengselsstraffa på 45 dagar utsett med prøvetid på to år.