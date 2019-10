Dømd for ran

Ein mann i 50-åra busett i Sunnfjord er dømd for fleire truslar, skadeverk, tjuveri og oppbevaring av narkotika i Bergen. Retten fann det formildande at lovbrota var blitt gamle og at mannen ynskte å få hjelp med eit mangeårig rusmisbruk. Fengselsstraffa på 90 dagar vart difor utsett med prøvetid på to år.