Dømd for promillekøyring

Ein mann i 30-åra busett i Nordfjord må 24 dagar i fengsel for promillekøyring. Blodprøva to timar etter køyreturen viste ein promille på 1,58. Mannen må også betale 30.000 kroner i bot og klare seg to år og tre månader utan førarkort.