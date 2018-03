Dømd for oppbevaring av narkotika

Ein sunnfjording i 30-åra er dømd til fengsel i 26 dagar for oppbevaring og bruk av hasj. Heime hos mannen fann politiet i fjor 85 gram hasj. Mannen er tidlegare bøtelagd for bruk av narkotika. Fengselsstraffa blir utsett med prøvetid på to år. Han må også betale 3.000 kroner i bot.