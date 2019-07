Dømd for køyring i rusa tilstand

Ein mann i 20-åra er for andre gong på seks år dømd for å ha køyrt bil i rusa tilstand. Mannen vart målt til å ha ein promille på 1,61. Hendinga som skjedde i Sogndal i januar, enda i eit trafikkuhell. Fengselsstraffa på 30 dagar blir utsett med prøvetid på to år. Mannen må også betale 22. 000 kroner i bot og må gå utan førarkort i to år.