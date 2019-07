Dømd for høg fart

Mannen i 30-åra som vart målt til 129 km/t i 80-sona på E39 ved Aaberg i Gaular, må no klare seg utan førarkort i seks månader. I tillegg må han betale 12.500 kroner i bot. Fengselsstraffa på 15 dagar blir utsett i to år så lenge han held seg på rett side av lova dei neste to åra.