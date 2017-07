Dømd for å truge med øks

Sterkt rusa truga ein mann i 20-åra kameraten sin med å drepe han med øks. Vedkommande køyrde også bil i ruspåverka tilstand og enda i grøfta slik at køyretøyet måtte vrakast. No er mannen dømd til fengsel i 45 dagar og ei bot på 33.000 kroner. Han må også klare seg utan førarkort i to år, og han må betale 5000 kroner i sakskostnadar.