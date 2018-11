Dømd for å ha lurt Nav

Ei kvinne i 30-åra frå Sogn og Fjordane er i tingretten dømd til 24 dagar i fengsel for å ha lurt Nav. Kvinna fekk arbeidsavklaringspengar samstundes som ho var i jobb, utan at ho melde frå om jobben. Til saman fekk ho utbetalt over 100 000 kroner meir enn det ho hadde rett på.