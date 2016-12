Dømd etter hasjkjøp

Ein mann i 20-åra er i Fjordane tingrett dømd til fengsel i 24 dagar på vilkår for narkotikabrotsverk. Det betyr at mannen slepp å sone straffa i fengsel dersom han ikkje gjer nye brotsverk i prøvetida på to år. Mannen er dømd for bruk, og for ved fleire tilfelle ha kjøpt til saman 90 gram hasj. Han er og dømd til ei bot på 5000 kroner.