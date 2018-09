Dødsulukke ferdig etterforska

Politiet har avslutta etterforskinga av ulukka der ei kvinne fall ned i ein sprekk på toppen av Hornelen fredag 31. august. Den endelege obduksjonsrapporten er ikkje ferdig enno, men sjef for politiet i Bremanger, Espen Gulliksen, seier at dei er sikre på at kvinna har vore uheldig og falle. Gulliksen seier dei har avhøyrt fleire personar, men då det ikkje finst vitne til sjølve fallet, er det uråd å seie korleis det kunne skje.