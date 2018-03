Doblar kvoten på tunfisk

Fiskeridepartementet doblar kvota for fiske av makrellstørje, kjend som tunfisk når den hamnar i butikkane. Kvota er no 104 tonn, som er ei dobling frå i fjor. Berre to båtar får høve til å fiska markrellstørje. Dei blir avgjort gjennom loddtrekning. I fjor var det berre ein båt som fekk fiske, MS Bluefin, frå Sogn og Fjordane.