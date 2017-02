Dobbel slalåmsiger for Solheim

– Det har gått over all forventing både laurdag og søndag. Søndag starta eg litt dårleg i første omgang, eg låg halve sekundet bak han som leda. Då var berre å køyre for full gass i andre omgang. Og det gjekk.

Det seier Åge Solheim til NRK mens han er på veg heim frå Sverige etter ei særs vellukka helg i nord i broderlandet.

– I andre omgang var det alt eller ingenting. Eg visste at eit par konkurrentar hadde køyrt ut, og eg skjønte då at eg hadde moglegheiter for å vinne.

– Du satsa og vann?

– Ja, det var seier eller ingenting som gjaldt i dag.

– Korleis var rennet i dag i høve i går?

– Eg vann med litt meir i dag. Og sjølv om det var nokre av dei beste som køyrde ut, så vart det likt sånn punktmessig. Eg gjorde to gode løp og er eg glad for det.

Braut foten

I april i fjor braut Haugen-alpinisten leggen under eit FIS-renn i Sverige. No var han tilbake og vann begge renna han deltok i. Det kan difor synast som om Sverige er eit alt eller ingenting for alpinisten.

– Eg likar slalåm i Sverige, smiler 20-åringen.

20. februar er det uttak til junior-VM. Solheim har eit håp om at han blir trekt ut og får køyre.

I mellomtida skal han ligge i trening eller kanskje bli med på ein liten rennrunde.

Han stadfestar også at han siktar mot Europa.

– Er det håp om europacup for deg i år?

– Eg håpar jo det. Eg har fått signal om at dersom eg presterer i nokre renn kan det hende eg får prøve meg.

– To sigrar no må vel karakteriserast som å prestere?

– Eg håpar det.