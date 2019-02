Diskuterer kraftfusjon

Styret i Sunnfjord Energi har i dag vedteke å gå i samtalar med kraftgiganten BKK om ein fusjon. Administrerande direktør Fredrik Behrens seier at BKK har lova lågare nettleige for kundane til Sunnfjord Energi og fleire lokale arbeidsplassar. Tidlegare har Sunnfjord Energi og SFE sett på mogelegheitene for å slå seg saman, men det vart lagt på is tidlegare i år. Vi kjem attende til denne saka.