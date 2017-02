Direktøren har tilstått å ha sett fyr på Selje hotell

Saka vert oppdatert.

– Han tilstod for nokre veker sidan. Han har i dag blitt varetektsfengsla i 14 nye dagar, seier forsvarar den siktas forsvarar, Per Kjetil Stautland.

Han vil ikkje gå i detalj på kvifor hans klient har valt å tilstå.

Den sikta hotelldirektøren er eigentleg busett i Stockholm og den 25 november tok han den over 100 mil lange køyreturen til Selje. Målet for turen var å brenne ned sitt eige hotell.

– Eg kan bekrefta at direktøren har tilstått slik som opplyst av forsvarar, seier politiadvokat Magnus Engh Juel i Vest politidistrikt i ein SMS til NRK.

Han er ikkje tilgjengeleg for vidare kommentar før tysdag.

NRK har tidlegare fortalt at politiet etterforska bompasseringa og mobiltelefonbruk, for å kunne plassere dei tre sikta i Selje i det aktuelle tidsrommet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Den sikta hotell direktøren har innrømma at han køyrde frå Stockholm til Selje. Turen vart tatt for å tenne på hotellet.

Selje hotell brann ned til grunnen natt til 25. november og tre brør har vore sikta og varetektsfengsla sidan starten av desember.

– Det er ei lette å få vite at han har tilstått. Då har dei i alle fall kome eit godt stykke lenger i etterforskinga, seier tidlegare eigar av Selje hotell, Gerd Kjellaug Berge.

Les også: Meiner mistanken er styrka mot brannsikta brør

Opna branndører og slo av varslingsanlegg

Etter brannen har vitne NRK snakka med fortalt at om at dei ikkje høyrde brannvarslingsanlegget då det brann på hotellet.

Etter det NRK kjenner til stod dei to branndørene i kvar ende av romfløya opne under brannen. Det gjorde at elden kunne spreia seg til resepsjonen, og at brannen i romfløya fekk meir oksygen, noko som gav næring til flammane.

Hadde stor gjeld

I ettertid har det kome fram at hotellet hadde ei gjeld på om lag 16 millionar kroner, men at hotellet var fullforsikra.

Eigenkapitalen er nær seks millionar i minus, gjelda på totalt 16,3 millionar kroner. Rekneskapstala syner sviktande driftsinntekter og aukande finanskostnadar. Årsresultatet for 2015 var 2,4 millionar i underskot. Berre dagar før brannen kom det også eit tvangskrav frå Skatteetaten.

Under ei veke etter brannen vart tre personar arrestert og sikta for å ha tent på hotellet. Av desse var hotelldirektøren og hans to brør.

Dei tre er sikta for grovt skadeverk og bedrageri etter hotellbrannen, med ei strafferamme på inntil 15 år.

Dei har vore varetektsfengsla sidan.