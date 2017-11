For det sensorstyrte lysanlegget har kome fullstendig i ulage, noko som gjer at køane hopar seg opp.

Lysanlegget regulerer trafikken forbi utbetringsarbeidet på E39 mellom Bjørset og Skei.

– Truleg har nokon ikkje følgt lysreguleringa og køyrt når dei ikkje skulle. Då bryt frekvensen og dersom anlegget ikkje klarer å restarte seg, så går det fullstendig i stå, seier Hansen i 1730-tida.

– Folk er ikkje blide

Siste halvtimen har dei fått fleire telefonar frå trafikantar som står i kø ved Bjørset.

LANG KØ: Køane vaks seg lange på begge sider av anleggsområdet langs Jølstravatnet. Foto: NRK.no-tipser

– Folk er ikkje blide, for å seie det slik. Men eg forstår dei godt og dette er veldig beklageleg. Folk er på veg for å rette det, og eg håpar dei er der veldig raskt, seier Hansen.

Det er ikkje første gang at lysreguleringa har gått i surr. Han ber bilistane passe på å følgje lysreguleringa.

– Det har skjedd ein del gonger, men så skjer det fordi at nokon prøvar seg, seier Hansen.

– Kan ikkje vere slik

Jan Træen sit på rutebuss nordover. Bussen har stått i ro siste halvtimen når NRK.no s.

– Bussen som reiste ein time før oss frå Førde står framfor oss i køen, så det må no ha vore stillstand her ei stund, seier han og legg til:

– Vi har både mat og Facebook på mobilen og toalett i bussen, så det har gått greitt. Men vi ser raude lys nesten inn til Skei, seier han og legg til at det no er komne folk på staden for å dirigere trafikken manuelt.

– Men det kan ikkje vere slik. Det skjedde førre helg også då eg kom her, seier han.