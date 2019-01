Dette skal du aldri gjere i kolonnen

Det er trafikkoperatør Roger Nedberge Hille si klare oppmoding til dei mange bilistane som i dag må følgje kolonne over dei ulike fjellovergangane i Sør-Noreg.

TRAFIKKOPERATØR: – Du skal aldri køyre ut, eller prøve å snu i kolonnen. Alltid følg kolonnen. Og aldri bruk mobiltelefonen, seier Roger Nedberge Hille. Foto: Jan Christian Jerving

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel på gult farenivå for heile fjellet i Sør-Noreg på grunn av vanskelege køyreforhold.

– Du køyrer kolonne på grunn av dårleg sikt, sterk vind eller ein kombinasjon av dette. Det i seg sjølv er krevjande nok når ein til tider ikkje ser vegen, seier Hille.

– Bruk naudblink

Kolonnekøyring og stengde fjell er det du treng minst når uvêret herjar og du berre vil nå fram. Men slik er situasjonen over store delar av Sør-Noreg i dag. Mellom Aust- og Vest er berre E16 over Filefjell som er ope.

Kolonnene går oftast med 25 bilar i slengen, med følgebil både framme og bak. Då kan det også vere greitt å følgje ein del spelereglar.

– Alle må, bør og skal bruke naudblinken for å vere godt synlege. Hald augekontakt med bilen framføre, og er det glatt så er det lurt å halde jamn fart så ein unngår «køyr og stogg». For å hindre at snøen legg seg på frontruta, så kan det også vere lurt å køyre luftanlegget med kaldluft ei god stund på frontruta før du køyrer, seier han.

Ikkje gå ut av bilen

Vêret på fjellet kan gå frå sol til snødrev på få minuttar. Og timane kan gå fort. Søndag kveld tok det til dømes to til tre timar per runde over Hemsedalsfjellet.

Espen Opedal, sjef i Tryg Forsikring, legg til at ein aldri må gå ut av bilen om det skulle bli stopp i kolonnen.

– Folk har blitt påkøyrde, seier han.

– Kan vere stressande

Er det fare for å hamne i bilkø med vinterstormen herjande utanfor, så kan ein ta forholdsreglar allereie før ein set seg i bilen.

Slik køyrer du kolonnekøyring Ekspandér faktaboks Før du reiser: Syt for å ha nok drivstoff. Det er ikkje bensin- eller ladestasjonar på kolonnestrekningane.

Skaff deg oversikt over moglege omkøyringsvegar.

Hent inn informasjon om veg- og vêrforhold.

Ta med varme klede og vinterfottøy

Ta med mat og drikke

Ta med lykt, slepetau, snøskrape og spade

Syt for at køyretøyet er i teknisk god stand og er utstyrt med vinterdekk (M&S).

Det er påbode med kjettingar for køyretøy over 3,5 tonn Før kolonnekjøringen: Kle deg varmt, kjøl ned kupeen for å unngå ising på frontruta

Har du varmetrådar i frontruta så slå dei av

Ha lykt, slepetau, snøskrape og gjerne ein snøspade lett tilgjengelig i bilen Under kolonnekøyringa: Bruk tåkelys og naudblink

Hald jamn fart

Følg kolonna, ikkje køyr ut eller prøv å snu i kolonna

La luftanlegget gå med kald luft på frontruta

Hald augekontakt med bilen framfor, ikkje bruk mobiltelefonen under kolonnekøyringa

Brøytemannskap kan avvise trafikantar dei trur kan få problem.

– Av og til må folk stoppe fordi det snør så tett at dei ikkje ser verken veg eller bil framføre seg, seier Hille og legg til at det då er lurt å vente til ein ser og kan følgje spora til bilen framføre.

– Får folk problem, så er det uansett ein brøytebil eller ledebil bak i kolonnen som plukkar opp dei som ikkje klarer å komme seg vidare, avsluttar han.