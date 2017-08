Dette gjer politikarane når dei blir hetsa på nett

Med knappe tre veker til stortingsvalet, er det høgsesong for politiske utspel og debattar på nettet. Debattar som av og til spinn heilt ut av kontroll i retning sjikane og hets av politikarane.

Politikartoppane nasjonalt får ofte gjennomgå i kommentarfelt, men heller ikkje fylkes- og lokalpolitikarane går klar av hetsen.

Les også: Mannlige politikere kroppshetses på sosiale medier

Blir kursa i å handtera hets

– Om me slettar eit innlegg, kan folk skulda oss for å hindra debatt. Det skal mykje til å sletta innlegg. Men når det er direkte personkarakteristikkar av andre, oppfordring til kriminelle handlingar eller draps- eller valdstrugslar, då blir det sletta, seier Frank Willy Djuvik, gruppeleiar for Framstegspartiet (Frp) på Fylkestinget og valkampleiar for Sogn og Fjordane Frp.

GIR OPPLÆRING: Frank Willy Djuvik og Frp gir opplæring i korleis handtera netthets. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dei tilbyr kurs til sine partimedlemmer i bruk av sosiale medium, der å handtera netthets er ein viktig del av opplæringa.

– Men når du blir utsett for denne hetsen, så hjelp det ikkje kor mykje opplæring og informasjon du har fått i forkant. Det er kanskje spesielt vondt for familie og vener å sjå folk bli karakterisert på alle moglege måtar fordi dei er politikarar og har meiningar, seier Djuvik.

– Konfronterer trolla

KONFRONTERER HETSARAR: Vibeke Johnsen i SV. Foto: Espen Breivik / NRK

I Sosialistisk Venstreparti (SV) har dei av og til teke direkte kontakt med vedkomande som har hetsa for å konfrontera dei med det.

– Då har dei spurt dei som har hetsa «kva meiner du? forstår du kva du har sagt?». Nokon moderer seg veldig, andre meiner det er sin fulle rett å sjikanera på nett, seier Vibeke Johnsen, førstekandidaten til Sogn og Fjordane SV.

Om nokon blir hetsa, blir det mobilisert til at partifellar kjem inn i debatten for å støtta opp om vedkomande som har blitt sjikanert.

– Det viktigaste er at dei som opplever netthets ikkje står åleine mot nettrolla, men kjenner dei har eit parti i ryggen, seier Johnsen.

Kan gå ut over rekrutteringa

Djuvik i Frp fryktar i verste fall at hetsen skremmer folk frå å delta i politikk og debattar.

– Ungdomar har ikkje lyst å engasjera seg politisk når dei ser korleis politikarar, og andre offentlege personar, blir hetsa på nett. Veldig mange vegrar seg då mot å ha sterke, politiske meiningar, seier han.

VART HETSA: Karianne Torvanger i Arbeidarpartiet. Foto: Privat

I 2015 vart arbeidarpartipolitikar Karianne Torvanger hetsa på Facebook .

– Det var krevjande når det stod på. Den episoden har gjort at eg tenkjer meg om ein ekstra gong før eg går inn i ein debatt på nett, seier Torvanger.