Då tyskarane hærtok Noreg 9. april 1940, var Odd Borlaug på teneste i Vetlefjorden, på nordsida av Sognefjorden. Han minnest godt mobiliseringsordren:

– Ein motorbåt henta meg og ein annan kar i Balestrand og køyrde oss til Feios. Der var me nett heimom, før me reiste over fjorden att, til Slinde, der oppmøtet var.

Allereie der merka Odd og dei andre mobiliserte krigen dei no skulle ut i:

– Der kom fly og skaut, slik at me måtte rømma på land og opp i skogen.

– Korleis hadde du det då?

– Nei…

Odd dreg på det.

– Me måtte vel berre bli med på det.

Frå Slinde blei dei skyssa med «Stavenes», ein av amtsbåtane, til Gudvangen. Derifrå måtte dei traska oppover til Voss. Dei fekk køyra litt, men dei fleste mila måtte dei gå.

– Me kom til Bømoen på Voss, og der fekk me utlevert nokre effektar, men der var fly over oss, så me måtte rømma, og depotet måtte flyttast til Bulken, der me fekk utdelt våpen, uniform og utstyr.

Så var det å koma seg frå Bulken og Voss til Valdres. Andre krigsveteranar har skildra den reisa som eit blodslit. Dei reiste med tog frå Voss om natta, for ikkje å bli mål for dei tyske flya, og vidare med bil mot Valdres, Leira og Bagn.

Så venta tolv dagar med kampar mot ein godt utstyrt tysk hær. Men då dei tyske soldatane marsjerte inn i sentrum av Bagn om ettermiddagen 18. april, blei dei møtte av 500 norske soldatar som hadde plassert seg rundt om i åssidene. Tyskarane makta ikkje å kjempa ned nordmennene, kjende seg omringa, og 20. april trekte dei seg ti mil tilbake. Men okkupantane kom tilbake, og kampane i Valdres heldt fram til 30.april.

Odd var saman med andre vestlendingar i 4. brigade og utgjorde 6000 mann. Dei fekk seinare ros for innsatsen mot overmakta.

Nordmennene mista 46 av sine, og 237 såra blei innlagde på sjukehus. I tillegg kom dei sivile tapa. Det tyske regimentet, som utgjorde hovudstyrken, hadde 157 døde og om lag 300 såra. I tillegg kom tap ved andre tyske avdelingar.

– Hugsar du kva som skjedde i desse vekene, Odd?

– Ja… Det var no kampar… Det er mange år sidan no.

– Er dette hendingar du har tenkt på?

– Ja, iallfall rett etter krigen blei det mykje tankar.

– For det gjorde inntrykk på eit ungt sinn?

– Ja, det gjorde det. Det var vel dei fleste som blei litt… ja. Det blei vel litt tungt for mange.

– Blei det det for deg òg?

– Ja, det blei nok det. Men men, det var no slik. Ein blei utkommandert, og då laut ein vel vera med på det som føregjekk.

– Kan minna koma attende i dag?

– Ja, dei kan det, dei kan det.

Etter kapitulasjonen 30. april 1940 blei dei norske soldatane overleverte til tyskarane og sendte til ein leir ved Lillehammer. 17. mai var Odd tilbake i Sogn, på Leikanger.

– Det var iallfall ein flott dag med solskin, minnest han.

– Men du hadde opplevd noko som kanskje ikkje så mange fatta kva innebar?

– Ja, ein får vel helst seia det. Det var vel slikt som ein ikkje hadde så lyst til å snakka om.

Publisert fyrste gong i april 2017