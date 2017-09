Dette flygebladet terga opp stortingspolitikar

GIR IKKJE OPP VIKAFJELLSVEGEN: – Eg synst det var leitt at vi ikkje har funne prioritering for Vikafjellet i NTP, men eg har ikkje tenkt å gje meg med å jobbe for Vikafjellet på sikt, seier Torill Eidsheim. Ho let seg irritere av flygebladet (til venstre i bilete).

Foto: Privat/Høgre