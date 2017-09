Dette fekk Vegvesenet til å reagere

Ein vogntogsjåfør vart politimeldt etter at han vart stoppa i ein kontroll Vegvesenet i går hadde på Kjøs i Hornindal. Kontrollørane oppdaga at opninga mellom lasta på lastebilen og framveggen på tilhengaren var så lite at vogntoget ikkje kunne svingast skikkeleg (bilete). Forholdet er svært trafikkfarleg, skriv kontrollørane. Under kontrollen vart ein lastebilsjåfør også meldt fordi han ikkje brukte fartskrivarkort i fartsskrivaren under køyring.