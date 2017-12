Det store slaget om kystvegen

– Skal ein få til utvikling på kysten, så må ikkje politikarane stogge dei mest grunnleggande tiltaka vi treng, seier Sindre Kvalheim.

I tur og orden har samferdsleutvalet og fylkesutvalet behandla den regionale transportplanen.

Fylkesutvalet har gjort vedtak om la utbetring av Svelgen-Indrehus vere på førsteplass når det gjeld prioritering av store vegprosjekt. Frå Måløy over til Bremanger har det vore planlagt ei bru.

– Vi har vedteke at det skal vere mål om bru mellom Måløy og Bremanger, seier leiar for fylkesutvalet, fylkesordførar Jenny Følling.

Ordlyden fell ikkje i god jord hos sentrale næringstoppar. Ti personar frå næringslivet i Vågsøy og frå Stadlandet har samla seg for å rope varsku for kystvegen mellom Måløy og Florø.

– Det handlar om at politikarane må vere tydelege på at det skal vere bru mellom Måløy og Bremanger, seier Kvalheim.

Følling: – Ikkje grunn til å vere uroa

På same tid fryktar næringstoppane at rask oppstart på utbetringa av fylkesveg 57 Dale-Bringeland-Førde kan skubbe vegen mellom Svelgen-Indrehus ned på prioriteringslista. Fylkesveg 57 ligg på andreplass.

– Svelgen-Indrehus må ha høgste prioritet. Vi kan ikkje leve med den dårlege kommunikasjonen vi har sørover. Får vi på plass Svelgen-Indrehus, og ei bru frå Måløy til Bremanger, så kan ein faktisk nå Florø eller Førde på 1 time og 20 minutt, seier Kvalheim.

Leiaren av fylkesutvalet meiner det ikkje er grunn til å vere uroa.

– Vi prioriterer Svelgen-Indrehus først av dei store prosjekta. Fjordkryssing i ytre ligg på tredjeplass, seier Følling.

MÅL OM BRU: Leiar for fylkesutvalet, Jenny Følling, seier dei har som mål å få bru mellom Måløy og Bremanger. Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Til saman har representantane frå næringslivet ansvaret for over 1000 tilsette. Blant desse er mannskapet til Kristian Skibenes i Fjord Shipping og Olav Steimler i Ervik Havfiskegruppen. Fleire av næringslivstoppane driv i ein global marknad.

– Det er viktig at kundar kan nå oss. Dårleg kommunikasjon gjer at vi alt for ofte må ha møte i dei store byane. På same tid må vi danne ein region der ein skapar ein felles bu- og arbeidsmarknad, og legg til rette for pendling.

Det endelege slaget står når saka skal opp i fylkestinget onsdag 6. desember. Representantane frå næringslivet ber om at dei blir høyrde.

– Vi er ei gruppering som politikarane ofte snakkar om i festtalane sine for å få folk til å flytte heim til Sogn og Fjordane. For oss er kystvegen mellom Måløy og Florø ein opplagt ting dei bør satse på, seier Kvalheim.