Det er kaos på fjellovergangane onsdag

Saka blir oppdatert!

Rv. 52 Hemsedalsfjellet er den einaste delvis opne fjellovergangen mellom Austlandet og Vestlandet no i morgontimane. På E16 over Filefjell står vogntog fast, og vegen er midlertidig stengd. Rv 7 over Hardangervidda blir ikkje opna att i dag.

– Nett no er fjellovergangane veldig prega av uvêret. No er E16 over Filefjell og rv. 52 Hemsedalsfjellet dei einaste moglegheitene til å kome seg over, men også der er det kolonnekøyring, seier vaktoperatør i Statens vegvesen, Hanne Norheim.

Ho ber dei som må over fjellet i dag om å rekne lenger tid enn vanleg, og oppmodar bilistar om å la bilen stå om dei kan.

– Dei må tenke på at det vil ta tid. Det er kolonnekøyring, ventetid og ruskevêr. Eventuelt vil eg tilrå dei å utsetje reisa med ein dag. Då er prognosane og vêrmeldingane betre, seier Norheim.

Slik er statusen på fjellovergangane i Sør-Norge klokka åtte onsdag morgon:

Ev 16 Filefjell, kolonnekøyring

Rv 52 Hemsedal, kolonnekøyring

Ev 134 Haukelifjell, stengd

Rv 7 Hardangervidda, stengd, blir ikkje opna att i dag

Rv 9 Hovden – Haukeli, kolonnekøyring

Rv 13 Vikafjellet, stengd

Rv 15 Strynefjellet, stengd

Fv 50 Hol – Aurland, stengd

Fv 53 Tyin–Årdal, stengd

Oppdaterte vegmeldingar finn du her heile døgnet