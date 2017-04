For niande året på rad sender NRK Sogn og Fjordane direkte på radio og nett-tv midt frå sentrum av Nordfjordeid.

Frå tre fylke

ELIDA: Elida frå Oldedalen spelar både melankolsk og vàr musikk.

I år er Elida Høgalmen frå Oldedalen, Jackbow frå Nordfjordeid, Don Wild frå Askvoll og Baia Wolf frå Svelgen/Måløy plukka ut blant fleire unge og lovande artistar.

I tillegg står to band frå nabofylka på «Jyplingscena» fredag 21. juli klokka 13–15. Det eine er Ahead Of The Curv frå Ålesund, men for å toppe det heile kjem allereie etablerte Tiebreaker frå Odda for å rocke scena.

Desse spelar på NRK SommarLutt 2017 Ekspandér faktaboks Elida Høgalmen Elida frå Oldedalen gir deg musikk som er både melankolsk og var, og blandar element frå ulike stilartar. Dissonerande vokalloops, arabiske skalaer og særeigen vokal er stikkord. Målet hennar er å formidle alle nyansar av melankolien, frå det såre og lågmælte, til det store og intense. Elida har dei siste fem åra produsert store mengder musikk på soverommet. Men etter at ho i fjor endeleg gjorde sin første konsert i Bergen har det blitt mange scener både i Bergen og Oslo – blant anna på Eggstockfestivalen, Vill Vill Vest, 100 Dagar og Off: Larm. Ho har signert med plateselskap og gjeve ut to singlar. Jackbow Rockebandet frå Nordfjordeid består av dei unge karane Andreas R Espelund (gitar), Håkon Henjesand Høydal (gitar), Peder Naustdal (vokal), Jacob Hagen (bass) og Sigurd Rønnekleiv (trommer). Jackbow er eit godt eksempel på korleis hard målbevisst jobbing gjev resultat. Dei har kort fartstid som band, men etter ein kreativ øveperiode i den lokale rockeklubben Gymmen Scene og Studio er dei no klare for livespeling med mange råstilige rockelåtar. Dei gjekk nyleg vidare til landsfestivalen i UKM og gler seg veldig til å vise seg fram på årets Jyplingscene. Don Wild Dette bandet byr på stemningsfull "Sing-along pop" med eit driv prega av både blues, rock og sjel i eit klassisk popformat. Bandet er sett saman av med fire karar som strålar speleglede og god kjemi på scena. Nyleg blei Don Wild utvalde til å spele under 100-dagars festivalen på Stord, og vart også hyra inn til å spele under "Festspillene i Bergen" i 2016. Fleire av singlane deira er mykje spelt på NRK og anbefalt på NRK Urørt. I spissen for bandet står Eivind Vilnes frå Askvoll på gitar og vokal, saman med Jarle Haaland, Andreas Naustdal og Mats Halvorsen. Baia Wolf Denne nystarta trioen er inspirert av grunge, indierock og punk. Bandet består av Vidar Seljen Melby frå Måløy, Jørgen Haugland frå Svelgen og Thea Steinmo Hernæs frå Oslo. Vidar og Jørgen gjekk på musikklina på Firda VGS, og har skrive låtar og spelt saman sidan 2010. Dei vart då godt kjend med Oslo-trommis, Thea, og Baia Wolf starta for fullt hausten 2016. Baia Wolf har alt spelt på scener som Hulen, Prøverommet, Kvarteret, Monday Night Live og Kronbar i Bergen, samt bransjetreffet Firdablest i regi av BRAK. Til hausten startar dei innspeling av sitt første album. Ahead Of The Curve Rockebandet Ahead Of The Curve vart starta i 2013, og er ein hardtsatsande gjeng frå Ålesund. Dei spelar beintøff hardrock med element frå hardcore, klassisk rock og grunge. Dei har vunne ein del bandkonkurransar i heimfylket, og vann mellom anna konkurransen om å spele på Jugendfest i 2014. Dei har opparbeida seg eit heilstøypt bandkonsept som let tøft både på plate og live. Til Jyplingscena kjem dei med tonnevis med spelelyst og tøffe eigenproduserte rockelåtar som vil få i gang rockefoten til publikum. Tiebreaker Tiebreaker har hatt det travelt sidan starten, og jobba seg til toppstatus som liveband. Med hundrevis av konsertar sidan 2013 har bandet blitt særs skarpe både på scene og plate. Albumdebuten deira, ”We Come From The Mountains” kom ut i 2014 og gav bandet svært gode kritikkar. Deira nyaste album ”Death Tunes” frå 2016 held like høg kok og foredlar den klassiske rock’n’roll’en dei er blitt kjende for, og sprutar av energi frå tidleg garasjerock.

NRK og Malakoff Rockfestival samarbeider om konserten på «Jyplingscena» til festivalen, som er å finne midt i sentrum av Nordfjordeid. Artistar som Eva Weel Skram, Kjartan Lauritzen og Line Dybedal har tidlegare stått på scena.

– Viktig stad å spele

Konsertane har siste åra samla godt over 1.000 publikumarar. Sendinga går i tillegg direkte på NRK sitt nett-tv og på radio.

– Sidan vi starta SommarLutt har målet vore å skape ei viktig scene for nye musikarar frå Sogn og Fjordane. Veldig mange har stått på denne scena og imponert oss. Fleire av dei har komme seg vidare til solide musikalske karriere seinare, seier arrangørane Stian Sjursen Takle i NRK Sogn og Fjordane og Arnt-Ivar Naustdal i Malakoff Rockfestival.

– Vi meiner dette er blitt ei av dei viktigaste scenene for nye band her i fylket, legg dei til.