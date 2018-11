Desse elevane gjorde det best

Leikanger barneskule kom best ut av skulane i fylket i nasjonale prøver for 2018. Elevane i 5. klasse blei testa ut i engelsk, lesing og rekning. Femteklassingane i Sogn og Fjordane ligg på landsgjennomsnittet i engelsk, over gjennomsnittet i rekning og under landsgjennomsnittet i lesing.