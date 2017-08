Denne laksen er skumlare enn den ser ut

Årdølen fiska etter laks i elveosen ved Årdalsvatnet då han i går fekk den svartelista laksearten. Hestetun tenkte først at det var noko gale med fisken.

– Eg byrja lure på om fisken var sjuk eller noko.

Den unge fiskaren tok kontakt med erfarne folk i Årdal Jeger- og fiskeforeining. Dei bad han sjå etter nokre spesifikke kjenneteikn.

– Eg sjekka om det var prikkar på sporen, og om den var svart på tunga. Det var den. Då sa dei at det var pukkellaks.

Pukkellaks Foto: Rune Muladal Ekspandér faktaboks Også kjent som: Oncorhynchus gorbuscha, pink salmon, humpback salmon

Pukkellaks, benfiskart i laksefamilien. Pukkellaksen tilhører det vi kaller stillehavslaksene, i slekten Oncorhynchus. En økonomisk viktig art både i Russland, Canada og Alaska.

Står oppført på Norsk svarteliste.

Vanlig størrelse på kjønnsmoden fisk er ca 2 kg, men lengden kan bli opptil 75 cm og vekta opptil 6.5 kg.

Under oppholdet i havet er pukkellaksen sølvblank, mens når gytingen nærmer seg og den har vandret opp i elvene får den en olivengrønn farge, med antydning til rosa skjær, og hannene får en karakteristisk pukkel.

Pukkellaksen kan vandre flere hundre kilometer oppstrøms munningen.

Pukkellaks har den korteste livssyklus av laksefiskene med livssyklus på 22-24 måneder. All fisk dør etter gyting.

Yngelen klekker etter om lag 600 døgngrader, og mesteparten vandrer til sjøen umiddelbart etter den har kommet opp av grusen.

Den oppholder seg om lag en måned i brakkvann før den vandrer ut i åpent hav.

Siden pukkellaks er så liten når den vandrer ut, er den svært følsom for lakselus. Ei lus kan være nok til å drepe en yngel. Kilder: Store norske leksikon, Fylkesmannen i Finnmark, Norsk institutt for naturforskning.

Pukkellaksen har i sommar dukka opp i svært mange elver sør i Norge. Russarane sette ut laksen ved Kolahalvøya på 1950-talet, og dei siste 50 åra har laksen eksistert i Nord-Norge.

Sjølv om pukkellaksen ikkje har gjort noko skade på det biologiske mangfaldet, er den likevel uønskt i norsk natur.

– Denne har vi ikkje lyst å ha her

For å kome seg til Årdalsvatnet har pukkellaksen teke seg opp Hereidselva. Den ligg inst inne i Sognefjorden, 200 kilometer inn frå kysten. Vidar Moen i Årdal Jeger- og fiskeforeining seier dei berre har venta på at pukkellaksen skulle dukke opp hos dei.

– Vi har sett den registrert i Vik og fleire andre stader i Sognefjorden. Då er det berre eit spørsmål om tid før den dukkar opp i alle vassdrag, tenker eg.

– Er de uroa?

– Det blir sagt at yngelen reiser frå elva umiddelbart, så den er ikkje ein konkurrent til laksen og sjøauren i matfatet. Men likevel, dette er ein art som er svartelista som vi ikkje har lyst å ha her.

PUKKEL: Spesielt hannlaksane kan ein kjenne att på pukkelen på ryggen. Forskarane meiner det er risikabelt å ha pukkellaks i norske vassdrag. Foto: Naturtjenester i Nord / Rune Muladal

Fryktar laksen etablerer seg i fleire elver

Forskarar ved Norsk institutt for naturforsking, NINA, har gitt uttrykk for at dess fleire pukkellaksar, dess større er faren for at det får negative konsekvensar for norsk natur.

Dei bad fiskarar som fekk pukkellaks om å melde frå, og i løpet av dei tre siste vekene i juli fekk NINA inn meldingar om 800 individ frå ulike elver i landet.

«Dette betyr at det er reell fare for etablering av pukkellaks i fleire norske elver, og negative effektar på både laks og aure – og hele økosystemet,» skriv NINA på sine nettsider.

Moen fryktar bestanden av pukkellaksen må ha vakse veldig.

– Det må jo vere ei viss mengde av pukkellaks som gjer at dei vandrar slik og kjem heilt inst i Sognefjorden.

Pukkellaksen teken i Årdalsvatnet er målt, vege og teken skjelprøver av. Dette blir sendt til NINA.