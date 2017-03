Denne fjordidyllen er truga av stor kai

– Eg tykkjer dette går i eit bankande køyr. Næringsinteressene saman med Lærdal kommune berre køyrer på, seier Anne Helene Bergmål.

Lærdal kommunestyre vedtok torsdag kveld å gå vidare med å greie ut moglegheitene for å bygge kai i Bermålsviki i Årdalsfjorden eller Erdal i Lærdalsfjorden.

Kaien skal vere ein tømmerkai, men etter folkemøte om forbrenningsanlegget på Håbakken, vurderer Simas/Ecoinowaste å plassere tømmerhandteringa på kai, som vil krevje større plass. Samstundes har selskapet kontakt med Voll-Lunde Maskin om kaiareal til utskiping av stein/singel.

– Som innbyggar og grunneigar tykkjer eg det går over alle grenser. Vi fekk vite om dette måndag den 20. mars. No, den 30., skal det opp i kommunestyre.

– Det har skjedd mykje desse dagane. Brevet frå Simas som vil flytte tømmerhandteringa frå Håbakken til kai, utskiping av sand og singel. Det blir så omfattande, heile Bermålsviki vil bli vekke, meiner Anne Helene Bergmål.

HYTTENABO: Grunneigar Anne Helene Bergmål saman med hytteeigar Kurt Gustavsen frå Årdal, som har hytte i Bermålsviki. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Kritisk til prosessen

– Kvifor er du i mot?

– Fordi dette flotte område kan nyttast til andre formål. Og så blir eg innestengt. Med stor kai på eine sida, og den andre sida som går rett ut i fjorden.

– Eg meiner at dersom Lærdal kommune er så opptekne av å skaffe arbeidsplassar, er det viktig at dei køyrer reine prosessar overfor grunneigarane, seier Bergmål.

Saman med hyttenaboar i Bermålsviki og grunneigarar og naboar hjå det andre alternativet, Erdal, fylte ho kommunestyresalen i Lærdal torsdag kveld.

Der vart ho vitne til at politikarane valde å gå vidare med å greie ut nettopp Bermålsviki og Erdal som alternativ for ny kai.

IDYLL: Ei av hyttene i Bermålsviki som blir borte om det blir kai her. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Vedtaket vart gjort med Sp og Høgre sine ti røyster, mot Ap, V og SV sine sju. Mindretalet ville seinke tempoet og greie ut kva behov det er for kai, medan fleirtalet ville halde fram.

Etter møte var Bergmål oppgitt og følte at ho ikkje hadde fått fleire svar.

– Politikarane køyrer på framleis. Dei skuldar på kort tid, men det er dei sjølve som har sett fristen. Eg er veldig glad for at Ap meiner vi må stogge litt opp. Medan andre held fram. Men vi gir oss ikkje, det er heilt sikkert, seier Bergmål

Naboar og grunneigarar i Erdal var like oppgitte.

FJORD: Bermålsviki ligg på sørsida av Årdalsfjorden, men innanfor Lærdal kommune. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– Vi har ikkje møtt kommunen desse ni månadane som har gått sidan vi først fekk vite om kaiplanane. Vi har berre fått info frå media. No seglar Erdal opp som ein av to lokaliseringar. Vi kjenner ikkje planane og det kjem stadig nye ønsker frå utbyggar. Det har alt gått ut over livskvaliteten vår, og vi flytter om dette blir realitet. Dei har ikkje respekt for oss når dei ikkje tek kontakt ein gong, seier Monica Høgelid Brugrand.

Grunneigar Magnar Bjørkum er provosert.

– Vi fekk nei til å bygge eit lite kraftverk ved mølla i Erdal fordi det ville øydeleggje for den nasjonale turistvegen som går der. Og no vil dei bygge ein svær kai i staden?, spør Bjørkum.

STORT OPPMØTE: Bergmål i samtale med Einar Offerdal og Anton Kjærvik under ein pause i kommunestyre torsdag. Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Rask avklaring

Det var varaordførar Trond Øyen Einemo (H) sitt framlegg som vart vedteke. Han meiner kritikken frå grunneigarar har ulik forankring.

– For nokon har dette kome brått på, mens andre grunneigarar har vist om dette over lengre tid. Så kritikken er rettkomen frå nokon og mindre rettkomen frå andre, meiner Øyen Einemo.

– Kvifor vil de ikkje ta dykk betre tid, slik opposisjonen vil?

– Fordi ein arealplan vil ta mykje lengre tid. Å bandlegge areal så lenge er ikkje fornuftig. Vi vil ha ein avklaring raskast mogleg, for blir det ikkje aktuelt med kai, så skal vi ikkje bandlegge areal heller.

– Det vart hevda i kommunestyre at politikarane er på etterskot og at næringslivet styrer denne saka?

– Det heng saman med at vi er på etterskot med planverket. Difor vil det bli heseblesande når det kjem ei etablering som krev så mykje areal, seier Øyen Einemo.