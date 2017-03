Den dyraste straumen i landet kan bli endå dyrare

– Stortinget har sagt at nettleige skal syne att i kostnaden dei ulike kraftselskapa har med å få fram straumen til forbrukarane. Derfor blir det ulikt i ulike delar av landet, men sånn må det vera i eit system som skal vera sjølvfinansiert, seier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Fredag kunne NRK fortelje om frustrerte straumkundar og kraftselskap. Sogn og Fjordane er landets nest største produsent av kraft, men nettleigeprisane er over 40 prosent høgare enn landsgjennomsnittet.

Samstundes er det planar om ytterlegare utbygging av småkraftverk. Det kan gjere prisen endå dyrare i framtida.

Prisoversikt nettleie per fylke Ekspandér faktaboks Oversikten er inkludert moms og forbruksavgift. Prisene er oppgitt i øre per kilowatt. Sogn og Fjordane 71,2

Nord-Trøndelag 62,4

Møre og Romsdal 59,7

Telemark 59,0

Vest-Agder 57,6

Aust-Agder 57,6

Buskerud 55,8

Rogaland 54,4

Oppland 54,2

Hedmark 53,8

Landsgjennomsnitt 53,6

Nordland 53,6

Vestfold 52,7

Hordaland 52,5

Sør-Trøndelag 52,4

Østfold 51,6

Oslo 50,5

Akershus 50,3

Troms 40,3

Finnmark 38,0 *) Nordland, Troms og Finnmark er fritatt for mva

**) I tillegg kommer forbruksavgift.

Følgende kommuner er fritatt for forbruksavgift:

Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjerøy og Storfjord.

***) Finnmark er fritatt for forbruksavgift. Kjelde: NVE sin oversikt over nettleigeprisar.

Ingen utjamning av prisane

NVE har for tida inne 176 søknadar om utbygging av småkraftverk. 18 av desse i Sogn og Fjordane. Og fleire småkraftverk kan bety att nettleigeprisane vil gå opp endå meir.

– Det optimale hadde vore ei utjamning av nettleigeprisane så ein kunne fått tilnærma lik pris i heile landet. Det er urettferdig at dei som bur rett ved kraftstasjonen betaler nær det dobbelte av dei som betalar minst. Vi må få til ei utjamning, seier fylkesordførar i Sogn og Fjordane, Jenny Følling.

Men ei utjamning av prisane ser ikkje ut til å skje.

– Det er ein liten post på statsbudsjettet til dei mest ekstreme tilfella, men det er ei lita ordning som i realiteten gjeldt tre kraftverk. Regjeringa har sagt at vi ikkje kan ha ein stor utjamning av nettleige i regionane, dei må basere seg på sjølvkostprinsippet, seier Søviknes.

Dette er nettleige Ekspandér faktaboks Nettleige er prisen du betalar for å få overført straum til huset ditt.

Når du betalar for straum må du betale for to produkt: Ein kraftpris for straumen du kjøper av kraftleverandøren du har valt. I tillegg nettleige til det lokale nettselskapet for transport av straumen.

Nettleiga vert rekna ut i frå forbruk og er ikkje ei fast avgift.

Nettleiga skal gje nettselskapet inntekt nok til å dekke transport av straum, gitt effektivt drift, unytting og utvikling av nettet.

Det er nettselskapet sjølv som fastset nettleiga, men NVE kontrollerer at inntekta nettselskapet hentar inn gjennom nettleiga ikkje eg høgare enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt frå sine kundar. Kjelde: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Forslag til løysing

Årsaka til at nettleiga kostar meir i Sogn og Fjordane enn andre stadar i landet er geografien. Store avstandar, lange fjordar og høge fjell gjer at kvar kunde her har fire gongar så mange meter med straumnett som dei sentrale austlandsområda.

Nettsjef i Sogn og Fjordane Energi, Asgeir Aase. Foto: Ole-Andrè Rekkedal / NRK

I Sogn og Fjordane vert det produsert straum nok til å forsyne 700.000 einebustadar eller halvannan million menneske. Mesteparten vert sendt til andre stadar i landet.

– Det er ei velkjend problemstilling at nettleiga er dyrare her. Å få til eit utjamningsfond eller at vi får behalde innmatingsinntektene er tiltak som kunne verka, seier nettsjef i Sogn og Fjordane energi, Asgeir Aase.

Innmatingsinntekter høyrest gresk ut, men kort forklart fungerer det slik. Overskotsstraum frå Sogn og Fjordane vert sendt ut på sentralnettet og vidare til kundar andre stadar i landet. Pengane for den straumen ender ikkje tilbake hjå dei lokale kraftselskapa, men hjå nasjonale selskap.